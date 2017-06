Simone Pianigiani è il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano. Ha firmato un triennale

Simone Pianigiani sarà il nuovo allenatore dell’Olimpia Milano. L’annuncio era nell’aria: dopo la voce dell’interessamento infatti, era arrivata una prima conferma dalla richiesta, presentata alla sua ormai ex squadra, l’Hapoel Gerusalemme, di essere liberato dal contratto che lo legava ancora alla squadra israeliana, con cui quest’anno ha vinto il titolo nazionale. Nella giornata di oggi è arrivato un tweet da parte della Prostep Sports, l’agenzia dell’ex tecnico di Siena, con cui viene annunciata la firma di un contratto triennale con l’Olimpia.

È stato dunque Pianigiani, il nome scelto per il rilancio della squadra milanese. Nel capoluogo lombardo troverà sicuramente un nucleo di italiani, tra cui Cinciarini, Abass, Fontecchio, Pascolo e Cerella, grazie alla scelta della dirigenza di liberarsi dei giocatori americani e della gran parte di quelli stranieri. Il roster infatti, verrà plasmato proprio in seguito alle direttive date dal nuovo tecnico. Il 1° luglio poi, anche Alessandro Gentile dovrebbe ritornare a Milano e chissà che non possa rimanerci.

