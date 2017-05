Trento prima semifinalista, Milano passa a Capo d'Orlando e vola sul 2-1

La Dolomiti Energia Trento è la prima semifinalista dei playoff della Serie A1. Decisiva la vittoria in gara-3 in casa della Dinamo Sassari per 75-69, che permette alla squadra di coach Buscaglia di chiudere la serie sul 3-0. Nell’altra partita della serata successo per l’Olimpia Milano, che ribalta nuovamente il fattore campo nella serie contro Capo d’Orlando e si porta sul 2-1 dopo il successo per 94-80 in Sicilia.

Fa festa dunque Trento trascinata dai 16 punti di Joao Gomes e dai 13 e 12 rispettivamente di Toto Forray e Diego Flaccadori, mentre a Sassari non bastano i 15 punti di Trevor Lacey. Una partita che ha vissuto sul filo dell’equilibrio fino all’ultimo quarto, quando gli ospiti hanno allungato in maniera decisiva fino al +11. Sassari è riuscita a reagire solo in parte nel finale, ma Trento era ormai troppo avanti e ha dovuto solo amministrare il vantaggio.

Vince anche l’Olimpia Milano e lo fa al termine di una prova di squadra solida con sei giocatori in doppia cifra. Kruno Simon è il top scorer con 18 punti, ma sono importanti anche i 14 di Miroslav Raduljica e poi anche i 13 di Mantas Kalnietis, decisivo nel finale insieme a Milan Macvan (12). Dopo aver chiuso sotto all’intervallo di cinque punti, Milano gioca un ottimo terzo quarto e si porta sul +5 prima dell’ultima sirena. Capo d’Orlando resta comunque incollata all’EA7, ma sono le triple di Kalnietis e Macvan ad aprire il solco decisivo, con l’Olimpia che tocca la doppia cifra di vantaggio e non si fa più rimontare.

Questo il tabellino delle due partite:

BETALAND CAPO D’ORLANDO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-94 (19-20; 26-20; 19-29; 16-25)

Capo d’Orlando: Galipò, Ihring, Tepic 11, Iannuzzi 10, Laquintana 3, Nicevic 2, Kikowski 7, Delas 11, Diener 9, Donda, Ivanovic 16, Berzins 11

Milano: McLean, Fontecchio, Hickman 11, Kalnietis 13, Raduljica 14, Macvan, 12 Pascolo 13, Tarczewski 2, Cinciarini 9, Abass 2, Cerella, Simon 18

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 69-75 (21-21; 15-13; 19-22; 14-19)

Sassari: Bell 5, Lacey 15, Devecchi 1, D’Ercole, Sacchetti 5, Lydeka 5, Savanovic 8, Carter 8, Stipcevic 11, Lawal 11, Monaldi, Ebeling

Trento: Sutton 7, Bernardi, Craft 12, Forray 13, Flaccadori 12, Lovisotto, Gomes 16, Hogue 9, Lechthaler 1, Shields 6