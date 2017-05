Trento strapazza Milano e si porta sul 3-1, ora all'Olimpia serve un miracolo

La Dolomiti Energia Trento si impone nettamente in gara 4 della semifinale scudetto contro i campioni in carica dell'EA7 Milano ed ora conduce la serie per 3-1. Finisce 88-64 (18-15, 24-18, 24-17, 22-14) per i padroni di casa trascinati dai 21 punti di Betinho Gomes e dai 16 di Shavon Shields. Mai in stagione Milano aveva incassato un passivo di 24 punti, mentre la curiosità statistica è che quella maturata questa sera è la prima vittoria casalinga della serie.

In casa Milano l'unico a salvarsi e Kalnietis con 14, mentre l'ex Dada Pascolo mette a referto un misero punticino. La frustrazione del nazionale azzurro in panchina a risultato ormai compromesso è forse la cartolina della serata. Eloquente il 13/34 dall'arco per l'Olimpia, cartina di tornasole Di una serata nefasta per gli uomini di coach Repesa. Gara 5 è in programma a Milano il prossimo 2 giugno: Olimpia con le spalle al muro, Trento a una vittoria da una finale che avrebbe del clamoroso, perchè sarebbe la prima della storia per l'Aquila.