Trento torna a ruggire e doma Venezia: 2-2, la serie si allunga

La Dolomiti Energia Trento supera nettamente la Umana Reyer Veneza 78-56 in gara 4 della finale Scudetto del campionato di basket. La compagine trentina si porta sul 2-2 nella serie al meglio delle sette partite, gara 5 è in programma domenica a Venezia. Padroni di casa che ritrovano per qualche minuto il loro uomo migliore, un Sutton ancora non al meglio. Partenza a razzo di Trento che a cavallo fra primo e secondo quarto vola a anche a +18 trascinata dal giovane Flaccadori e dall'esperto Forray. Venezia, tenuta in partita dal play argentino Filloy, riesce a limitare i danni e tornare anche sotto i dieci punti prima dell'intervallo. Nel terzo periodo, però, ancora Trento esce meglio dai blocchi grazie alla fisicità di Hogue e Gomes, alle giocate in velocità di Craft. Venezia scivola di nuovo a -18 complice una serata al tiro disastrosa. La resa dei veneti nel quarto periodo ancora sotto i colpi di uno scatenato Flaccadori. Cinque uomini in doppia cifra per Trento: Flaccadori, Forray e Hogue con 14 punti, Shields e Gomes con 13. Gli unici a salvarsi per Venezia Filloy con 12 punti ed Ejim con 10.

Il tabellino di Aquila Trento-Reyer Venezia 78-56 (22-9; 40-31; 54-46)

Trento: Shields 13, Craft 7, Forray 14, Flaccadori 14, Hogue 14, Gomes 13, Lovisotto ne, Lechthaler 0, Bernardi ne, Sutton 3. All. Maurizio Buscaglia

Venezia: Stone 0, Viggiano 0, Haynes 0, Tonut 8, McGee 6, Ortner 4, Bramos 8, Peric 8, Visconti ne, Ejim 10, Ress 0, Filloy 12. All. Walter De Raffaele