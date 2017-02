Venezia e Avellino frenano, Milano vince il 100° derby con Varese e va a +6

Il match clou: Milano vince il 100° derby della storia con Varese

L'Olimpia vince il derby (il 100° della storia) e allunga a +6 sulla coppa Venezia-Avellino, entrambe sconfitte in questo turno. La partita di Masnago ha poca storia fin dal principio. Milano prende un leggero vantaggio dopo i primi 10' (21-25), ma già nel secondo parziale la squadra di Repesa prende il largo chiudendo i primi 20' avanti 54-40. La rimonta varesina arriva nel terzo quarto grazie a Eyenga, Maynor e al redivivo Johnson, che danno una flebile speranza ai tifosi di Masnago, i quali però ritrovano la propria consapevolezza nell'ultimo parziale, quando Milano strappa definitivamente e chiude agevolmente sul 98-82. Per l'Olimpia due punti che, parametrati alle contemporanee sconfitte di Venezia e Avellino, valgono la quasi matematica certezza del primo posto in regular season.

L'MVP di giornata

Drake Diener: partita d'altri tempi per Drake, che con una prestazione balistica da 6/12 da tre punti (peraltro non delle migliori) per 21 punti in 24 minuti issa la sua Capo al quarto posto della classifica. E' la miglior prestazione stagionale per l'esterno americano, che col passare delle partite sta trovando fiducia e continuità, per una Betaland che non ha ancora smesso di sognare.

L'italiano

Luca Vitali: solo 4 assist in questa occasione, per lui è recordman del campionato, ma una prova da 14 punti con 3/4 dall'arco che porta Brescia alla 9a vittoria stagionale per una posizione di classifica che dice playoff. Finisse ora il campionato, sarebbero strameritati per la squadra di Diana.

Luca e Michele Vitali, BresciaLaPresse

La statistica

32 – Il plus/minus di Fontecchio, che in soli 12 minuti sul parquet è riuscito a essere in questa statistica nettamente il migliore dei suoi. Per lui 9 punti con 3/4 da tre, 2 rimbalzi e 5 assist. La sua utilità in campo si fa sempre più sentire.

Il quintetto ideale

Brandon Fields (Pesaro): Pesaro approfitta delle sconfitte di Cremona e Varese per prendere due punti d'oro contro Cantù. La guardia americana segna 19 punti con 7/11 da due, 3 assist e 18 di valutazione. Prestazione da assoluto trascinatore.

Raphiael Putney (Caserta): Caserta era reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 giornate, serviva una prestazione convincente di squadra. Dei 5 uomini in doppia cifra, Putney con i suoi 19 in 23' e 9 rimbalzi è il migliore, il prescelto come ala del nostro quintetto ideale.

Milan Macvan (Milano): importante la sua prestazione nel complesso di una gara controllata dall'EA7. Tira con 3/6 da due e 3/5 da tre, cui addiziona 9 rimbalzi e 4 assist per 25 di valutazione. Dopo il crollo di Avellino, Milano torna a vincere e lo fa nella giornata giusta, quella che le consegna altri due punti di vantaggio in classifica sulle prime inseguitrici.