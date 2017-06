Venezia espugna Avellino 75-73 e si porta sul 2-2 grazie a un canestro di Filloy

Grazie ad un canestro di Ariel Filloy a meno di 30" dalla fine la Umana Reyer Venezia espugna il parquet della Sidigas Avellino 75-73 in gara 4 dalle semifinali dei playoff di basket. La serie è ora in perfetta parità sul 2-2, con gara 5 in programma a Venezia sabato 3 giugno.

Avanti di dieci all'intervallo, Venezia nella ripresa subisce la rimonta di Avellino che arriva ad impattare con una tripla di Leunen a meno di 1' dalla sirena. Nell'azione successiva Filloy con una penetrazione conclusa in sottomano firma il canestro della vittoria Reyer, grazie anche all'ottima difesa di squadra sull'ultimo disperato tentativo dei campani con Ragland. Venezia trascinata al successo dai 15 punti di Bramos, dai 10 di Peric e McGee, i 9 di Filloy. Non bastano ad Avellino i 17 di Ragland, i 14 di Logan e Leunen, i 12 di Fesenko.