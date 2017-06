Venezia vede la finale: vince gara 5 e vola sul 3-2 contro Avellino

La Reyer Venezia si porta avanti per la prima volta nella serie di semifinale contro la Sidigas Avellino. L’Umana si impone in gara-5 per 78-66 ed ora è 3-2 e lunedì avrà il primo match point per volare in finale.I protagonisti della serata sono Hrvoje Peric ed Esteban Batista, migliori marcatori com 18 punti a testa. In casa Reyer chiudono in doppia cifra anche Bramos (11) e Filloy (10). Ad Avellino, invece, non bastano i 14 punti di Ragland, Leunen e Logan.

Grande equilibrio nei primi cinque minuti e il tabellone segna 12-12. Due bombe di Ragland e Leunen firmano il +6, ma alla prima sirena Avellino è avanti 22-19. Il secondo quarto è tutto per Venezia: Batista domina sotto i tabelloni e trascina i padroni di casa sul +7 (34-27). Ancora il centro uruguaiano e poi Ejim fanno volare Venezia sul +14 all’intervallo (42-28).

Si ricomincia con la tripla di Logan, ma arriva un nuovo parziale di 8-0 per la Reyer che tocca il +19 (50-31). Avellino fatica a rientrare, ma Zerini nel finale segna otto punti e la Sidigas chiude sotto di dieci punti prima dell’ultima sirena (60-50). Green trova la tripla del -7, ma dall’arco risponde Bramos e Venezia ritorna sul +12. Ancora Green e Ragland avvicinano gli ospiti sul -7 a tre minuti dalla fine, ma è Filloy il protagonista del finale, respingendo l’ultimo assalto avellinese.

Questo il tabellino della partita

UMANA REYER VENEZIA – SIDIGAS AVELLINO 78-66 (19-22; 23-6; 18-22; 18-16)

Venezia : Haynes 3, Ejim 8, Peric 18, Stone 3, Bramos 11, Tonut 5, Groppi, Filloy 10, Ress, Batista 18, Viggiano, McGee 5

Avellino : Zerini 8, Ragland 14, Green 6, Logan 14, Esposito, Leunen 14, Cusin 5, Randolph 2, Fesenko 12, Thomas 5, Parlato