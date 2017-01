Serie A: colpi esterni per Torino e Venezia

Colpi esterni per Torino e Venezia rispettivamente contro Varese e Brindisi negli anticipi della 15/a giornata di Serie A di basket, l'ultima del girone d'andata prima delle Final Eight di Coppa Italia. L'Auxilium, sotto per tre quarti, con un ultimo periodo da 29-16 passa sul parquet dell'Openjobmetis trascinata dai 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Wright e dai 19 punti di Washington. Fondamentali nel finale punto a punti anche due triple piazzate da Alibegovic (11). Inutili per i lombardi i 23 punti di Eyenga e i 19 di Johnson. Successo in trasferta, e all'overtime, anche per Venezia (108-106 a Brindisi). Haynes trascina la Reyer, che sale a quota 22 punti a 2 lunghezze dalla capolista Milano, segnando 28 punti. Ai pugliesi invece non bastano i 33 punti di uno scatenato M'Baye.