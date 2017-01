Serie A: Sassari batte Caserta e accede alle Final Eight

Sassari, 8 gen. (LaPresse) - Il Banco di Sardegna Sassari supera la Pasta Reggia Caserta nell'anticipo di mezzogiorno e si qualifica per le Final Eight di Coppa Italia. I biancoblu si impongono 95-77 al PalaSerradimigni nell'incontro valido per la 15/a giornata di Serie A di basket e conquistano la terza vittoria consecutiva. Piena crisi invece per i bianconeri, al quinto ko di fila. Nelle file di Sassari spiccano i 24 punti di Bell e i 17 punti di Lawal, a Caserta non sono sufficienti i 24 punti di Sosa.