Serie A, Torino: preso Cuccarolo, Fall va a Udine

E' ufficiale, ma verrà formalizzato la prossima settimana, l'arrivo alla Fiat Torino di Gino Cuccarolo, pivot classe 1987 nato ad Asolo e proveniente dalla Società Apu GSA Udine, militante in serie A2 girone est. Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale l'Auxiulium. Cuccarolo si unirà la prossima settimana alla squadra e prenderà il posto di Abdel Fall che nell?operazione di scambio tra i due club vestirà con le stesse cadenze temporali la maglia bianconera.

Cuccarolo ha iniziato con il basket nelle giovanili della Benetton Treviso ed in carriera ha vestito diverse maglie, su tutte quelle della Virtus Bologna nella massima serie, tra il 2014 e il 2016, della Leonessa Brescia tra il 2012 e il 2014 e della Pallacanestro Biella nel 2011. Ha indossato anche i colori delle nazionali azzurre, quelli delle giovanili e della maggiore nel 2012 nel corso di un All Star Game. Nella stagione in corso ha giocato 19 partite con la maglia della formazione friulana con una media di 19 minuti d?impiego a match, 5 punti (56% da due e 50% ai liberi) e 5 rimbalzi conquistati.