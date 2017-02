Serie A: Trento piega Venezia 65-57 nell'anticipo

Trento, 5 feb. (LaPresse) - La Dolomiti Energia Trento supera la Umana Reyer Venezia 65-57 nell'anticipo della 18/a giornata del campionato di basket Serie A. Successo prezioso per i padroni di casa in chiave playoff, mentre i veneti incappano nel secondo ko di fila e rischiano di perdere il secondo posto in classifica a scapito di Avellino. Aaron Craft trascina Trento alla vittoria con 18 punti, non bastano a Venezia i 17 di Michael Bramos.