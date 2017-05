Serie A: Venezia doma Pistoia 84-71 in gara 1 di playoff

Venezia, 13 mag. (LaPresse) - La Reyer Venezia supera 84-71 Pistoia in gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di basket. Veneti sempre avanti e trascinati al successo dai 23 punti di Haynes e dai 14 di Bramos. Non bastano a Pistoia i 17 di Petteway e i 13 di Crosariol. Gara 2 è in programma ancora a Venezia lunedì 15 maggio.