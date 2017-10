Alessandro Gentile, la rinascita a Bologna è figlia di lavoro e "cazzimma"

Meglio di così non si poteva iniziare. Alessandro Gentile è ripartito da 0 - come il numero che si è fatto stampare sulla maglietta e che ha proprio quel significato -, dal prestigio della Virtus Bologna e da un progetto ambizioso per tornare grande. E, dopo tre partite in Serie A, sembra che la scelta fatta e la strada intrapresa siano quelle giuste. 15 punti nella prima partita, 17 nella seconda (con 11 rimbalzi, 6 recuperi e 5 assist), 27 nella terza (cui aggiungere 7 rimbalzi e 4 recuperi). Numeri che lo hanno già mandato in orbita nelle classifiche individuali. Primo per punti a partita (19,7) e plus/minus (17), secondo per valutazione (21,3) e palle recuperate (3,3), dato che ancor più dei canestri realizzati rende bene l'idea di quanto Alessandro sia determinato a tornare quel giocatore che nel 2014 vinse il premio Reverberi come miglior italiano dell'anno e che, in Serie A, ha spesso spostato gli equilibri in favore della sua squadra.

Miglior italiano, lo dicono i numeri

Con i 27 punti segnati nell’ultimo match a Pesaro ha realizzato la miglior prestazione di un giocatore italiano in questo inizio di campionato. In carriera ha segnato di più solamente in due occasioni: contro Montegranaro (29 punti) e contro Cantù (28) entrambe con la maglia di Milano nella già citata stagione 2013/14. Ha superato così quota 2700 posizionandosi, con 2718, al quarto posto tra i giocatori in attività dopo Drake Diener (4344), Pietro Aradori (3623) e David Moss (2811), superando Giuseppe Poeta, fermo a 2710. Record personale e record del campionato i 12 tiri realizzati in una singola gara.

Il fratello Stefano e la cazzimma

I numeri raccontano molto di un cestista, ma la voglia con cui lo si vede in campo, la faccia tosta e cattiva con cui si butta sui palloni e la “cazzimma” - che tanto piace citare a lui e al fratello Stefano, presenza assai rilevante nella rinascita di Alessandro - che sprigiona a ogni allacciata di scarpa fanno ben sperare la Virtus e Meo Sacchetti, che potrà usufruirne a breve nel primo ritrovo della sua nuova nazionale. Si, perché l'assenza del Gentile dominante a livello fisico e tecnico che avevamo visto negli Europei di 2013 e 2015, si è percepita eccome nel recente Eurobasket e ritrovarlo in questa condizione non può che far bene al mondo azzurro.

Da "0" a...

Dopo una stagione passata tra mille problemi: dall'addio a Milano dopo la detronizzazione dal ruolo di capitano, alla pessima avventura al Panathinaikos fino alla parentesi di Gerusalemme, Ale ha lavorato sul proprio corpo atleticamente e sul proprio tiro, tanto criticato. Ha acquistato una macchina spara palloni per migliorare parabola e spin del suo fondamentale “incriminato” e si è rimesso a lucido, conscio di essere all'ultima occasione per tornare grande.

I numeri di oggi sono confortanti, come lo è la (almeno apparente) serenità trovata insieme al fratello di sangue e a quello acquisito Pietro Aradori in un ambiente che respira pallacanestro come Bologna. La strada è lunga ma la faccia con cui lo abbiamo visto in queste prime tre partite, è quella dei momenti migliori, quella del Gentile trascinatore, che vale molto più dello “0” che ha sulla maglia.

