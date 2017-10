Betaland Capo d'Orlando-EA7 Emporio Armani Milano in diretta tv e Live-Streaming

Betaland Capo d'Orlando-EA7 Emporio Armani Milano: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Betaland Capo d'Orlando-EA7 Emporio Armani Milano sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV - Regala Eurosport Player

Video: gli highlights delle ultime partite di Capo d'Orlando e Milano

Video - La Top 10 della 2^ giornata: Qualls, Omogbo, Pelle, atletismo senza limiti 01:56

L'unica gara in programma nel tradizionale orario delle 18:15 di domenica è quella del PalaFantozzi tra la Betaland Capo d'orlando e l'EA7 Emporio Armani Milano. I siciliani hanno perso nettamente le prime due partite di campionato in casa contro Pistoia e a Bologna con la Virtus, pagando probabilmente la stanchezza per il preliminare di FIBA Champions League, e poi la squadra di coach Di Carlo è caduta anche nel debutto vero e proprio in Champions per 82-77 in Turchia col Gaziantep. Non sarà facile riuscire ad invertire la rotta contro l'Olimpia Milano, a punteggio pieno in serie A: l'unica speranza per la Betaland è che l'EA7 accusa la stanchezza dopo la trasferta di giovedì in Eurolega a Mosca col CSKA dove ha perso 93-84.

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Betaland Capo d'Orlando 88-52 07:08

Betaland Capo d'Orlando-EA7 Emporio Armani Milano: preview e informazioni

Video - Highlights: EA7 Emporio Armani Milano-Openjobmetis Varese 74-73 06:28

Al PalaFantozzi domenica alle 18:15 la Betaland Capo d'Orlando riceve l'EA7 Emporio Armani Milano. I siciliani sono ancora a zero punti e vanno alla caccia del primo successo confidando nella spinta del proprio pubblico mentre l'Olimpia è a punteggio pieno dopo i successi contro Cremona e Varese. Il campo dell'Orlandina porta bene a Milano perchè nella scorsa stagione, fra campionato e playoff, ha vinto le tre sfide giocate in Sicilia.

Data, orario e luogo: domenica 15 ottobre 12:00, PalaSerradimigni

Betaland Capo d'Orlando-EA7 Emporio Armani Milano: statistiche pre partita

Vladimir Micov, Olimpia MilanoLaPresse