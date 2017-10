Cantù batte Cremona e festeggia fuori dal PalaDesio con gli ultras rimasti all'esterno a protestare

Dalla rabbia alla festa. Dopo settimane caotiche e ricche di tensione in campo e fuori: la Red October Cantù ha potuto festeggiare contro Cremona la prima vittoria in campionato. Un successo che la squadra alla sirena finale ha voluto festeggiare con la parte più calda del tifo canturino: gli Eagles, rimasti all’esterno del PalaDesio per manifestare pacificamente il loro dissenso verso le scelte della famiglia Gerasimenko in merito all’aumento dei prezzi degli abbonamenti e alla poca chiarezza del management sul futuro del club. Alla fine però, la convincente prova ha appianato le divergenze, almeno per una notte, e squadra società e tifosi hanno festeggiato in maniera compatta l’importante successo sulla Vanoli.

Video - Highlights: Red October Cantù-Vanoli Cremona 97-80 06:01