Cremona, Johnson-Odom aggredito a Milano da due malviventi

Brutto inconveniente per Darius Johnson-Odom, aggredito a Milano - con la moglie - nel giorno di riposo concesso dalla Vanoli, dopo la gara di Cantù dello scorso sabato. Il playmaker di Cremona ha passato l’intera giornata a Milano, con la moglie, per un po’ di shopping, ma in prossimità di Corso Vittorio Emanuele è stato aggredito da due malviventi che avevano cercato di scippare la borsa della moglie.

Dopo l’aggressione subita, sono state necessarie delle cure mediche presso il Policlinico di Milano per accertamenti diagnostici, per un problema al labbro e per un dente rotto.