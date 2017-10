EA7 Emporio Armani Milano-Happy Casa Brindisi in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della quarta giornata

Sfida testa coda domenica alle 18.15 al Mediolanum Forum tra EA7 Emporio Armani Milano e Happy Casa Brindisi, tra i biancorossi a punteggio pieno e i biancoblu ancora fermi a zero punti. L'Olimpia ha vinto tre gare su tre ma senza mai brillare, soprattutto in casa contro Varese e domenica scorsa a Capo d'Orlando, dove sono servite le giocate nel finale del leader carismatico Theodore e dell'asso Goudelock per piegare definitivamente la Betaland. La New Basket di Sandro Dell'Agnello ha mostrato segnali importanti contro Venezia, aldilà della sconfitta, e proverà a spezzare un vero tabù dato che in 10 gare non ha mai vinto al Forum.

EA7 Emporio Armani Milano-Happy Casa Brindisi: preview e informazioni

L'EA7 Emporio Armani Milano avrà smaltito le fatiche di Eurolega? Se la risposta è sì, nonostante una dura sfida terminata al supplementare col Fenerbahce, purtroppo persa, la squadra di Simone Pianigiani dovrebbe avere vita facile contro l'Happy Casa Brindisi. Viceversa la squadra di Dell'Agnello può sperare di giocarsela anche perchè viene da un'ottima prova contro Venezia, pur insufficiente per vincere, e perchè finora l'EA7 in campionato non ha mai brillato.

Data, orario e luogo: domenica 22 ottobre 18:15, Mediolanum Forum

