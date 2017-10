EA7 Emporio Armani Milano-Openjobmetis Varese in diretta tv e Live-Streaming

EA7 Emporio Armani Milano-Openjobmetis Varese: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Dopo una bella vittoria al PalaRadi contro Cremona, l’EA7 Emporio Armani Milano esordisce in casa al Mediolanum Forum: i biancorossi di Simone Pianigiani hanno battuto la Vanoli 76-60 con una prestazione solida, marchiata dalla sontuosa doppia doppia da 17 punti e 17 rimbalzi del pivot lituano Arturas Gudaitis, e con 16 di Andrew Goudelock e 15 di Dairis Bertans, ben innescati dai 6 assist di Jordan Theodore. La Openjobmetis varese non ha avuto scampo invece nell’esordio interno a Masnago contro l’Umana Reyer Venezia: i biancorossi hanno ceduto 80-62, travolti da 16 triple dei lagunari e dai 22 punti dell’ex Dominique Johnson. Per Varese 14 punti a testa di Waller e Ferrero.

EA7 Emporio Armani Milano-Openjobmetis Varese: preview e informazioni

Primo derby storico della stagione al Mediolanum Forum di Assago dove l’EA7 Emporio Armani Milano ospita la Openjobmetis Varese. L’Olimpia esordisce in casa davanti al proprio pubblico e cerca il secondo successo in campionato dopo quello all’esordio al PalaRadi contro Cremona mentre i biancorossi di Caja vanno a caccia del riscatto dopo lo stop casalingo al debutto contro la Reyer Venezia.

Data, orario e luogo: domenica 8 ottobre 20:45 Mdiolanum Forum