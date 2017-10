Fiat Torino-Banco di Sardegna Sassari in diretta tv e Live-Streaming

Fiat Torino-Banco di Sardegna Sassari: in diretta TV su Eurosport

Palla a due alle 20:45, Fiat Torino-Banco di Sardegna Sassari, sarà trasmessa in tv su Eurosport 2, visibile sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium, canale 2111 di Sky e 373 di Mediaset Premium.

Fiat Torino-Banco di Sardegna Sassari: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Fiat Torino-Banco di Sardegna Sassari sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Torino si è presentata al cancelletto di partenza con una bella vittoria esterna a Brindisi per 67-72. Pesantemente cambiata rispetto all'anno scorso e con Luca Banchi in panchina, la FIAT ha avuto 14 punti e 8 rimbalzi da Trevor Mbawke e 12 punti da Sasha Vujacic, che ha riabbracciato il nostro campionato dopo le esperienze vissute giovanissimo a Udine. Sassari ha aperto il campionato con un convincente successo interno su Cantù per 94-80. Quasi interamente ricostruita in estate dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la Dinamo ha avuto uno Shawn Jones da 19 punti e ben 17 rimbalzi, record societario per un giocatore all'esordio. Ottimo anche il contributo di Levi Randolph, a referto con 18 punti. Tra gli italiani, 11 di Marco Spissu, tornato dopo aver conquistato la promozione in Serie A con la Virtus Bologna, e 9 di Achille Polonara.

Fiat Torino-Banco di Sardegna Sassari: preview e informazioni

In estate sono cambiate tantissimo per rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative, e all'esordio hanno cominciato con il piede giusto: Torino ha espugnato Brindisi con un paio di canestri decisivi di Sasha Vujacic, tornato in Italia dopo una lunga carriera in NBA tra Lakers, Nets e Knicks, mentre Sassari ha piegato Cantù segnando 94 punti, record della prima giornata. Su sponda Sassari, un occhio di riguardo per Shawn Jones, reduce da una doppia-doppia da 19 punti e 17 rimbalzi (record per un giocatore della Dinamo all'esordio).

Data, orario e luogo: sabato 7 ottobre 20:45, Pala Ruffini