Germani Basket Brescia-Openjobmetis Varese in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della quarta giornata

La quarta giornata di serie A si chiude lunedì sera alle 20.45 al PalaGeorge col match tra Germani Basket Brescia-Openjobmetis Varese. Per i biancorossi di coach Attilio Caja è il terzo derby lombardo di fila dopo quello perso a Milano con l'Olimpia e quello vinto in casa con Cantù: questo con Brescia è a tutti gli effetti quello più difficile perchè la Germani è in testa a punteggio pieno e finora è la più bella sorpresa del torneo. Infatti la Leonessa di coach Andrea Diana sta viaggiando a vele spiegate, forte di un gruppo ben integrato fra gli americani, Lee Moore, Dario Hunt e l'MVP 2017 Marcus Landry, e gli italiani con Brian Sacchetti e i fratelli Vitali, Luca (miglior assistman del torneo a 7.7 a gara) e Michele (miglior tiratore dall'arco col 63.6%).

Germani Basket Brescia-Openjobmetis Varese: preview e informazioni

Il monday night della quarta giornata di serie A va in scena al PalaGeorge di Montichiari dove la Germani Brescia, a sorpresa in testa a punteggio pieno, riceve la Openjobmetis Varese, reduce dal primo successo stagionale, in casa lunedì scorso in un altro derby contro la Red October Cantù, una vittoria larghissima (+32)..

Data, orario e luogo: lunedì 23 ottobre 20:45, PalaGeorge

Germani Basket Brescia-Openjobmetis Varese: statistiche pre partita