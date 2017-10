Germani Basket Brescia-Sidigas Avellino in diretta tv e Live-Streaming

Germani Basket Brescia-Sidigas Avellino: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

La Germani Brescia viene da una bella vittoria esterna per 73-70 all’Adriatic Arena contro Pesaro, un successo in rimonta e di squadra come dimostrano i quattro giocatori in doppia cifra: sugli scudi Marcus Landry, MVP dello scorso campionato, con 16 punti e Lee Moore con 17. Vittoria in volata anche la Sidigas Avellino che nel Monday Night ha avuto la meglio per 66-62 contro la Grissin Bon Reggio Emilia. La squadra di Pino Sacripanti l’ha spuntata grazie 18 punti di Jason Rich (anche 5 palle perse per l’ex Cantù e Cremona) e ai 14 di Dez Wells nella sfida forse più equilibrata e incerta di tutta la prima giornata.

Germani Basket Brescia-Sidigas Avellino: preview e informazioni

Brescia e Avellino cercano la seconda vittoria in questo campionato per dare continuità alla propria marcia dopo i successi del debutto: la Germani ha vinto in rimonta a Pesaro mentre la Sidigas si è imposta dopo un equilibrato testa a testa contro Reggio Emilia. Le Leonessa esordisce in casa al PalaGeorge e punta al bottino pieno per festeggiare davanti al proprio pubblico il secondo campionato di fila in serie A.

Data, orario e luogo: domenica 8 ottobre 17:00, PalaGeorge