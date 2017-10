Grissin Bon Reggio Emilia-Betaland Capo d'Orlando in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della quarta giornata

E' presto per parlare di sfida salvezza ma il match di domenica alle ore 17 al PalaBigi tra Grissin Bon Reggio Emilia e Betaland Capo d'Orlando è certamente un esame importante per entrambe visto che in campionato non hanno ancora vinto. La squadra di Max Menetti si è sbloccata in Eurocup dove ha colto un prestigioso successo contro il Galatasaray, una vera corazzata, mentre la formazione di Di Carlo è reduce da cinque sconfitte, l'ultima per 67-55 in Champions League in Francia con Chalone. La Betaland ha mostrato buoni segnali nella gara persa domenica scorsa in casa contro l'Olimpia Milano ma inevitabilmente i favori del pronostico vanno alla Grissin Bon.

Domenica alle ore 17 palla a due al PalaBigi per Reggio Emilia-Capo d'Orlando: al termine dei 40 minuti una delle due riscirà finalmente a festeggiare il primo successo in campionato visto che entrambe (le uniche con Brindisi) sono ancora ferme a zero punti. La spunterà chi avrà più fame e chi avrà recuperato più energie dopo le sfide nelle coppe.

Data, orario e luogo: domenica 22 ottobre 17:00, PalaBigi

Gennaro Di Carlo, Betaland Capo d'OrlandoLaPresse

