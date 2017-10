Grissin Bon Reggio Emilia-Vuelle Pesaro in diretta tv e Live-Streaming

• Guarda Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino in LIVE-STREAMING su Eurosport Player

Reggio e Pesaro si trovano dopo aver perso entrambe alla prima uscita stagionale. La Grissin Bon sconfitta in casa della Sidigas Avellino, la Vuelle invece è stata sconfitta a domicilio dalla Germani Brescia al termine di una gara tiratissima dove la squadra di Leka ha tenuto la testa avanti fino all'ultimo minuto. Nelle file di Reggio solo tre gli uomini in doppia cifra nella prima uscita: Reynolds (12), Della Valle (10) e Cervi (10), ma va considerato che la squadra di Menetti ha tenuto a soli 66 punti Avellino, pur chiudendo con appena 62 segnati. Pesaro invece ha trovato una gran prova da parte di Marco Ceron, ha con 18 punti è stato il miglior realizzatore della squadra dopo Dallas Moore (20). Non sono stati sufficienti però per ottenere il successo.

Grissin Bon Reggio Emilia-Vuelle Pesaro: preview e informazioni

Reggio Emilia e Pesaro vanno a caccia della prima vittoria stagionale. La Vuelle farà esordire il nuovo acquisto Mario Little, presentato ieri alla stampa. Ala piccola con punti nelle mani e caratteristiche "da guardia", per la Vuelle dovrà essere uno degli attaccanti di riferimento. Tutto inviariato invece per Reggio Emilia, che ha cambiato tanto nell'ultima estate e si trova a dover ripartire dai suoi veterani: Reynolds, Cervi e Della Valle, chiamato quest'anno alla stagione della definitiva consacrazione.

Data, orario e luogo: domenica 8 ottobre 18:15, Pala Bigi