Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia in diretta tv e Live-Streaming

• Guarda Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia in LIVE-STREAMING su Eurosport Player

Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV - Regala Eurosport Player

Video: gli highlights delle ultime partite di Brindisi e Venezia

Video - La Top 10 della 2^ giornata: Qualls, Omogbo, Pelle, atletismo senza limiti 01:56

La sfida del PalaPentassuglia di sabato sera alle 20.45 è il più classico dei testacoda: di fronte la Happy Casa Brindisi, ancora a zero punti, e l'Umana Reyer Venezia a punteggio pieno e seria candidata a lottare per lo Scudetto. I pugliesi hanno perso al debutto contro la Fiat Torino in volata mentre hanno ceduto 83-77 nel Monday Night in casa della The Flexx Pistoia in una sfida in cui hanno sempre inseguito e, pur non andando mai al tappeto, non sono riusciti a mettere la testa avanti. La squadra di coach Dell'Agnello proverà ad approfittare della stanchezza di Venezia, reduce da una faticosa vittoria in FIBA Champions League contro il Banvit: sono infatti serviti tre supplementare ai lagunari per vincere 108-101 contro i turchi ed esordire con un successo nella compitizione dove l'anno scorso sono arrivati fino alla Final Four.

Video - Highlights: The Flexx Pistoia-Happy Casa Brindisi 83-77 06:05

Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia: preview e informazioni

Video - Highlights: Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trento 79-78 06:37

La Happy Casa Brindisi cerca la prima vittoria in campionato, l'Umana Reyer Venezia il poker in questa stagione tra serie A e FIBA Champions League. Sabato sera il PalaPentassuglia sarà una bolgia per sostenere i biancoblu di Sandro Dell'Agnello e spingerli ad un successo contro i campioni d'Italia in carica: una vittoria varrebbe ben più dei 2 punti in classifica, sarebbe una grande iniezione di fiducia per un gruppo molto giovane e a caccia di certezze.

Data, orario e luogo: sabato 14 ottobre 20:45, PalaPentassuglia

Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia: statistiche pre partita

Bruno Cerella, Umana Reyer VeneziaLaPresse