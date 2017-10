La preview della 3^ giornata: dalla classica Pesaro-Bologna al posticipo col derby Varese-Cantù

Uno ‘spezzatino’ il terzo turno del campionato di serie A di pallacanestro. Già a metà ottobre ci sono delle sfide che possono entusiasmare il pubblico: vediamo quali sono.

Il primo anticipo: Trento-Brescia

Si comincia alle 19, con la sfida fra Trento e Brescia. La vittoria con l’ASVEL in Eurocup, arrivata nonostante qualche ‘vuoto’ durante la gara, ha cementato il morale della truppa di Buscaglia, che ha avuto poco da rimproverarsi nel ko all’ultimo secondo contro Venezia nel lunch match di domenica scorsa. C’è la possibilità di rivedere in campo Jorge Gutierrez, che potrà dare una mano in cabina di regia. Brescia ha già dimostrato di voler fare sul serio quest’anno dopo l’ottima figura della scorsa annata, battendo Avellino con un ottimo ultimo parziale; l’ambizione, dice coach Diana, è al massimo, e la sfida contro la Dolomiti Energia, una delle bestie nere di Landry e compagni lo scorso anno, è un altro importante test per la crescita della Germani.

Avellino-Torino: il big match del sabato

Seconda delle quattro gare del sabato, Avellino–Torino al PalaDelMauro può rappresentare un possibile big match della terza giornata. La Sidigas aveva lasciato a desiderare la scorsa settimana con un ultimo quarto troppo brutto per essere vero, ma la bella vittoria al debutto in Champions League contro il Besiktas ha dato fiducia ad una squadra che sta ancora giocando molti minuti senza Fesenko e N’Diaye, i centri di ruolo. Torino è però carichissima dopo i due successi in campionato e la vittoria in Eurocup in rimonta contro il Cedevita Zagabria; la Fiat vuole fare sul serio e non avrà per niente voglia di uscire dal palazzetto irpino a mani vuote, nonostante i precedenti non sorridano a chi gioca in trasferta: quattro partite, quattro vittorie casalinghe.

Brindisi-Venezia: match cruciale del sabato sera

Momenti e classifiche opposte per Brindisi e Venezia, che incroceranno le armi al PalaPentassuglia alle 20.45. La Happy Casa è ancora a zero punti dopo le due sconfitte sofferte in maniera simile, rimontando negli ultimi minuti un gap importante, ma senza riuscire a piazzare la zampata decisiva. Sarà necessaria più continuità per la squadra di Sandro Dell’Agnello, che cercherà conforto nel proprio tifo nella sfida contro i campioni d’Italia. Venezia è a quattro punti, ma potrebbe pagare un po’ la stanchezza della gara di Champions con il Banvit, risolta a proprio favore dopo tre overtime. Molto probabilmente coach De Raffaele, che non ha mai perso con Brindisi, dovrà fare a meno di Michael Bramos per un problema alla mano, ma nelle ultime due gare è uscito prepotentemente allo scoperto il talento di Orelik, nominato anche nel miglior quintetto della competizione europea.

Pesaro-Bologna: la grande classica

Il sabato cestistico si completa con la sfida fra Pesaro e Bologna, una delle sfide più longeve del nostro campionato che torna dopo un anno di assenza. I marchigiani si sono subito rifatti dopo lo scivolone interno con Brescia prendendosi lo scalpo di Reggio Emilia, e con un Mario Little in più (risolti i problemi del transfer) la squadra di Leka vuole regalare la prima gioia ai propri tifosi. La Segafredo però, nonostante la perdurante assenza di Stefano Gentile, ha confermato la scorsa domenica ciò che di buono aveva fatto nei primi trenta minuti della sfida di Trento della prima giornata. La Virtus vuole tornare protagonista e il match dell’Adriatic Arena sarà un importante viatico.

Sassari-Reggio Emilia: scintille al lunch-match

Il lunch match della domenica opporrà Sassari a Reggio Emilia, che sin dall’epica serie finale del 2015 ha sempre regalato grandi emozioni. Le due squadre sono molto cambiate, con Achille Polonara che per la prima volta affronterà la Grissin Bon da ex di turno, ma arrivano entrambe affamate di punti: in Sardegna è rimasta indigesta la sconfitta patita al debutto europeo con il Pinar, arrivata quando i due punti sembravano veramente ad un passo, ma con Bamforth con più minuti e un Hatcher in rampa di lancio, le cose potrebbero cambiare. Situazione diversa a Reggio, ancora a secco di vittorie in ambito ufficiale dopo aver chinato il capo anche a Podgorica. Come se non bastasse, piove la tegola Riccardo Cervi tra capo e collo di coach Menetti: il centro azzurro ha riportato un danneggiamento della cartilagine del ginocchio che ha previsto una immediata operazione ed una degenza di almeno tre mesi.

Capo d'Orlando-Milano: revival playoff

Quella fra Capo d’Orlando e Milano sarà l’unica partita all’orario canonico della nostra serie A, alle 18.15 di domenica. Dopo la storica qualificazione in Champions League, la squadra di Gennaro Di Carlo non è riuscita a imporre il suo gioco nelle successive partite, subendo una pesante sconfitta domenica scorsa a Bologna. Forse la Betaland non è ancora abituata al doppio impegno, ma il coach ha intravisto buoni segnali nella sconfitta con il Gaziantep. Non bastano solo quelli per affrontare le ‘scarpette rosse’, che hanno sì cominciato il loro cammino in Eurolega con un ko, ma mettendo in difficoltà il CSKA Mosca; per la squadra di Pianigiani c’è anche il ‘fattore’ PalaFantozzi. In otto gare disputate in Sicilia, sono arrivate ben sei vittorie, l’ultima lo scorso anno.

Domenica sera con Cremona-Pistoia

Il posticipo domenicale avrà luogo al PalaRadi, dove Cremona ospiterà Pistoia. La Vanoli è ancora ferma al palo dopo le prime due giornate, ma è soprattutto la sfida con Cantù ad aver lasciato qualche scoria sul morale. Coach Sacchetti vuole una rapida inversione di rotta, ma la preparazione alla gara non è stata delle migliori: l’ex di turno Landon Milbourne è alle prese con una fastidiosa lombalgia, mentre Darius Johnson-Odom si è appena ripreso dal trauma commotivo riportato dopo aver difeso la moglie da uno scippo a Milano. Di contro, la The Flexx ha un enorme sorriso sul proprio volto, ma la settimana non è stata delle migliori. Sia il lungo Markus Kennedy che Tyrus McGee, altro ex della partita, hanno avuto problemi fisici che non hanno permesso di prepararsi al meglio in settimana, ma saranno a disposizione di Esposito per la palla a due.

Il posticipo del lunedì: derby Varese-Cantù

Il derby fra Varese e Cantù chiuderà lunedì sera il programma della terza giornata di campionato. Varese, come Cremona, è ancora in fondo alla classifica, ma nella gara contro Milano ha mostrato interessanti upside, primo fra tutti le buone prove di Hollis e Okoye. Waller, Cain e Wells hanno dato qualcosa in più rispetto alla prima giornata, ma dovranno aggiustare molto le loro percentuali per poter essere produttivi. In casa Red October si respira aria di fiducia dopo la bella vittoria contro Cremona: la prima gara della gestione Sodini ha dato in pasto al pubblico una squadra vogliosa di sporcarsi le mani e di conquistarsi il favore dei tifosi. Che possa arrivare quella tranquillità tanto agognata dell’ambiente, magari con un successo in una stracittadina?

Video - La Top 10 della 2^ giornata: Qualls, Omogbo, Pelle, atletismo senza limiti 01:56

Alessandro Aita

Leggi tutti gli articoli su DailyBasket.it