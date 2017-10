La ricetta è giusta, la Germani Brescia è tra le grandi della Serie A

E' sicuramente presto per mettere delle etichette, parlare di sorpresa o dire che può lottare per lo Scudetto, ma questa Germani Brescia ha qualcosa di speciale perché se sei imbattuto dopo quattro partite e ti ritrovi in vetta con l'Umana Reyer Venezia campione d'Italia in carica e con la corazzata EA7 Emporio Armani Milano, non può essere un caso. Di certo la Leonessa sembra aver trovato una ricetta che in questa Serie A hanno individuato in pochi.

Video - La Top 10 della 4^ giornata 01:50

La "Vecchia Guardia" della LegaDue

Il lavoro del general manager Alessandro Santoro nel costruire la squadra, e quello di coach Andrea Diana e del suo staff col vice Alessandro Magro in primis per assemblarla e plasmarla, sono stati fondamentali per produrre questo avvio di stagione, un inizio con 4 vittorie in 4 gare che ha radici ben più profonde di quello che si immagina. Perché questa squadra è ancora legata a quella che 2 anni fa conquistò la storica promozione in A nella finale contro la Fortitudo Bologna e il collegamento è rappresentato dal già citato Andrea Diana, da David Moss e Franko Bushati, due elementi indispensabili per l'unità dello spogliatoio con il loro carisma.

Tra conferme e nuovi arrivi

E poi ci sono i giocatori confermati dall'ottima passata stagione, dove la Germani ha sfiorato i playoff da matricola: i fratelli Luca e Michele Vitali, la guardia Lee Moore e l'ala Marcus Landry. Ecco, Landry è forse il volto simbolo del progetto Germani perché, dopo aver vinto il premio di MVP del passato campionato, ha resistito alle sirene dei grandi club e ha rinnovato il suo impegno con la Leonessa. Avendo questo impianto di squadra, non è stato difficile inserire un pivot dalle qualità importanti come Dario Hunt, un lungo grezzo ma con potenziale come Abdel Fall e gli italiani Andrea Traini, Giovanni Veronesi e Brian Sacchetti, quest'ultimo motivatissimo dopo la fine della lunga esperienza a Sassari. Un gruppo unito e che ha ormai automatismi oliati: non sorprendetevi di giocate del genere!

Video - Highlights: Germani Basket Brescia-Openjobmetis Varese 73-67 05:27

I fratelli Vitali: italiani top

I fratelli Vitali sono letteralmente esplosi (o ri-esplosi) con la maglia della Germani e sono delle vere stelle in un campionato in cui si parla sempre troppo poco degli italiani: Luca è il miglior assistman del campionato a 7.8 di media ed è il leader spirituale della squadra, mentre Michele è uno dei suoi ricevitori preferiti e lo mette in condizione di tirare sempre con grande spazio. Poi il Vitali più piccolo ci mette del suo perché realizza dall'arco col 50%, il quinto in serie A. E non segna soltanto da fuori...

Un pubblico che trascina

Quattro successi in quattro gare non semplici, dalla prima in rimonta a Pesaro, a quella in casa contro Avellino, poi sul campo dell'Aquila Trento vice campione d'Italia e infine nel derby contro Varese. Un poker di vittorie e un primato in classifica che ha dato ancora più entusiasmo ad un ambiente che, a dire il vero, è sempre stato caldissimo e vicino alla squadra, gente che ha atteso per 28 anni il ritorno in serie A e che ora non ha la minima intenzione di svegliarsi da questo sogno. Tifosi caldi e corretti, che riempiono ad ogni gara il PalaGeorge di Montichiari (in attesa del nuovo PalaEib da 5.100 posti, pronto tra qualche mese), che sono vicini ai giocatori ad ogni evento e che approfittano per stare assieme quando si parla di pallacanestro come in occasione della Fan Zone, una sorta di terzo tempo” che fa benissimo a tutto il movimento. Brescia e la Leonessa sono un'isola felice del basket italiano, i risultati ne sono la naturale conseguenza!

Gli highlights delle tre partite precedenti

Video - Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia 56-66 06:09

Video - Highlights: Germani Basket Brescia-Sidigas Avellino 96-75 06:12

Video - Highlights: VL Pesaro-Germani Basket Brescia 70-73 04:34

di Davide Fumagalli

Eurosport Player: un anno di grande basket a soli 29,99 € (offerta di lancio valida fino al 31/10/2017)

Scopri il servizio e abbonati: Web | Apple Store | Google Play