La Sidigas Avellino di un grande Fitipaldo batte la Fiat Torino

Vittoria molto importante per la Sidigas Avellino che sul parquet di casa batte la Fiat Torino in uno degli anticipi della terza giornata della serie A di basket. La Sidigas al completo ma con un Fesenko non completamente recuperato dopo l’infortunio al ginocchio e la conseguente fisioterapia necessaria per recuperare il tono muscolare ma anche causa di altri piccoli problemi. Torino arrivava ad Avellino da imbattuta e con un Diante Garrett che ha preferito restare con la squadra nonostante la dipartita della cara nonna.

Le squadre iniziano contratte con qualche errore di troppo degli attacchi che favoriscono il lavoro delle difese. Torino trascinata da un Mbakwe in grande spolvero prova a dare il primo mini strappo alla partita, ma i ragazzi di Sacripanti non si dannano più di tanto perché sono abituati a partenze lente. Buona circolazione di palla e maglie difensive più strette permettono ad Avellino di rimettere in equilibrio il punteggio, con i torinesi in evidente difficoltà nel costruire tiri ad alta percentuale.

Dopo l’intervallo lungo la Sidigas rientra in campo molto concentrata e trascinata da un super Fitipaldo realizza un parziale di 8 a 0 che le dà il massimo vantaggio. Quella di Avellino è però una fiammata che Torino riesce a spegnere con pazienza e soprattutto riprendendo a giocare di squadra. Le energie profuse per riequilibrare il match tolgono lucidità ai giocatori di Banchi e la Sidigas guidata dal solito “mister utilità” Leunen riprende il controllo della partita. Poeta e Washington non vogliono arrendersi e quasi riescono nell’ennesima rimonta, ma ormai il risultato è scritto ed Avellino può festeggiare insieme ai suoi tifosi. Prima sconfitta stagionale per Torino che paga una prestazione troppo altalenante con poca reattività nell’area pitturata, a lungo dominata dai lunghi biancoverdi.

Marco Pomicino

Leggi tutti gli articoli su DailyBasket.it