Milano batte col brivido Capo d'Orlando, Cremona alla prima vittoria, Sassari doma Reggio Emilia

Successo soffertissimo dell'EA7 Emporio Armani Milano che sbanca il PalaFantozzi battendo 68-62 la Betaland Capo d'Orlando. I biancorossi di Simone Pianigiani, reduci dal ko di Mosca col CSKA in Eurolega, prendono da subito la testa della partita ma i padroni di casa non mollano e restano a galla grazie alle giocate di Delas e del talento Kulboka: all'intervallo lungo è 33-31 Milano. Nel terzo periodo l'Olimpia prova la fuga e arriva a +8 (44-36) ma in avvio di ultimo quarto la Betaland piazza un break di 10-0 e vola a +5 (51-46). Il finale è serrato ma l'EA7 Emporio Armani si affida alle sue stelle e la spunta coi canestri di Goudelock e Theodore, quest'ultimo decisivo con l'assist per la schiacciata di Gudaitis (62-60) e con 4 tiri liberi a bersaglio. Milano resta a punteggio pieno e si gode i 15 punti di Theodore, i 12 di Micov e gli 11 di Goudelock (ma con 1/9 da tre); terzo stop di fila per Capo d'Orlando che comunque esce a testa alta coi 14 punti di Edwards e i 12 di Atsur.

Video - Highlights: Betaland Capo d'Orlando-EA7 Emporio Armani Milano 62-68 05:09

Prima vittoria in campionato per la Vanoli Cremona, che supera la The Flexx Pistoia 92-77. Partenza shock della banda Sacchetti che dopo un quarto è già avanti 34-18. Johnson-Odom è immarcabile e nei primi 10’ sul parquet viaggia col 90% dal campo: 20 punti con 7/8 al tiro e 3/3 dalla lunetta. La Vanoli chiude la prima parte di gara con un sostanzioso +10, ma la squadra di Sacchetti è tutt’altro che solida e alla prima spallata rischia di crollare. Pistoia torna sotto a inizio terzo quarto, ma i canestri di Drake Diener (17 alla fine) e del solito Johnson Odom (che chiude a 37 con 8/9 da due, 4/7 da tre e 9/11 ai liberi) fanno prendere nuovamente il largo ai padroni di casa fino al successo finale. Segnali di risveglio anche da parte di Travis Diener, che dopo 3 anni di inattività ritrova punti nel nostro campionato (4).

Nell'anticipo di mezzogiorno il Banco di Sardegna Sassari supera 77-67 la Grissin Bon Reggio Emilia al PalaSerradimigni. Secondo successo in campionato per la Dinamo mentre per la Reggiana, presentatasi in Sardegna senza capitan Cervi, è il terzo stop in altrettante partite. Primo tempo che si chiude in equilibrio (37-34) dopo un grande avvio dei biancorossi spinti da Julian Wright, e il rientro del Banco di Sardegna che sorpassa con Jones e Pierre. E' nel terzo periodo che la gara si spezza, con le triple di Stipcevic e il grande ex Polonara, che mette due bombe e una schiacciata al volo per il +16 (63-47). Nell'ultimo periodo la Reggiana rimonta fino al -8 ma non va oltre, complice una disastrosa giornata al tiro da tre (1/18 contro il 9/23 di Sassari) e un dominio a rimbalzo della squadra di Pasquini (46 a 31, 21 dei quali offensivi). Per la Dinamo brilla Shawn Jones, 15 punti, bene Polonara, 11; a Reggio Emilia non bastano i 19 di Julian Wright.

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Grissin Bon Reggio Emilia 77-67 06:26

Scopri il servizio e abbonati: Web | Apple Store | Google Play