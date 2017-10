Milano con fatica su Varese, Bologna e Brescia a valanga, Pesaro fa lo scherzo a Reggio Emilia

Il remake dell’ultima finale scudetto è ancora appannaggio della Reyer Venezia, che ha ragione di Trento in una gara tiratissima e decisa al fotofinish (79-78). Le due squadre si scambiano continuamente il vantaggio fino ad arrivare ad un finale in volata: a 15’’ dalla sirena il tap in vincente di Orelik manda avanti i padroni di casa, lasciando l’ultimo tiro alla squadra di Buscaglia. La tripla di Flaccadori è sbagliata, ma Forray prende il rimbalzo e segna: purtroppo per Trento, il canestro del capitano è fuori tempo massimo. I mattatori del match sono proprio Orelik, con 24 punti, e Chane Behanan dall’altra parte, che arriva a quota 23.

Video - Highlights: Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trento 79-78 06:37

Brescia fa valere il fattore campo e riesce a far inchinare Avellino al PalaGeorge 96-75. Il merito va ad uno splendido ultimo parziale dei lombardi da 26-11 complessivo, con la Germani, sulle spalle di Hunt, che diviene concretissima nel pitturato (10/16 al tiro da due nei 10’ finali), mentre costringe nella propria metà campo la squadra di Sacripanti a buttare via numerosi palloni. I biancoverdi nel quarto decisivo mettono assieme la miseria di dieci tiri (1/3 da due, 3/7 da tre) conditi da ben sette palle perse. Proprio Hunt, con i suoi 19 punti, è il miglior marcatore del match con la buona compagnia di Michele Vitali.

Video - Highlights: Germani Basket Brescia-Sidigas Avellino 96-75 06:12

Non c’è storia al PalaDozza, con la Segafredo Bologna che trova il primo successo del suo campionato strapazzando Capo d’Orlando 88-52. Gara decisa già nei primi minuti, con una partenza lampo di 10-1 che non lascia scampo alla squadra di Gennaro Di Carlo. Che ha diversi problemi da gestire: i soli quattro punti segnati nel terzo parziale sono pochissimi per una squadra di massima serie, che dovrà salvarsi. Quattro giocatori in doppia cifra per la Virtus, con la coppia Alessandro Gentile – Pietro Aradori che mette insieme 35 punti, 17 il primo, 18 il secondo.

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Betaland Capo d'Orlando 88-52 07:08

La sorpresa di giornata è al PalaBigi, dove Pesaro strappa il successo a Reggio Emilia per 95-102. I marchigiani vincono così come avevano perso con Brescia la scorsa settimana: dopo un’intera partita ad inseguire. Sono i canestri di Dallas Moore, MVP del match con 29 punti, e di un insospettabile Pablo Bertone a spingere la Vuelle avanti; a chiudere la pratica sono i liberi di Marco Ceron, autore di un’altra positivissima prova dopo l'esordio. Per la Grissin Bon non bastano le ottime prove di Amedeo Della Valle, che si ferma a 24 punti, Cervi e Nevels, entrambi a quota 17.

Video - Highilghts: Grissin Bon Reggio Emilia-Vuelle Pesaro 95-102 06:54

Milano batte Varese 74-73 al termine di una partita molto più equilibrata di quanto ci si sarebbe aspettati. Olimpia sempre con la testa avanti ma la Openjobmetis è stata in grado tenere il gap al massimo di 8 punti, restando aggrappata al match fino ai tesi e concitati minuti finali. Qui è venuta fuori la classe di Jordan Theodore, che con un canestro da campione ha messo il sigillo sulla vittoria dell'EA7. La squadra di Pianigiani resta così a punteggio pieno dopo due giornate. Varese resta invece al palo, ma dopo la pessima sconfitta all'esordio con Venezia, in questo derby ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare un buon campionato.