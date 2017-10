Red October Cantù-Dolomiti Energia Trentino in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della quarta giornata

Scontro diretto domenica alle 18.15 al PalaDesio tra Red October Cantù e Dolomiti Energia Trentino, due squadre con lo stesso record, una vinta e due perse dopo le prime tre gare di campionato. La squadra allenata da Marco Sodini non sembra avere mezze misure: +17 nell'unico successo contro Cremona, -14 e addirittura -31 contro Sassari e contro Varese rispettivamente, entrambe in trasferta. Viceversa l'Aquila è un osso durissimo da rodere ed è sempre in gara: ha vinto da -18 all'esordio con la Virtus Bologna e poi ha perso in volata a Venezia e in casa con Brescia, ma lottando fino alla fine. Si annuncia una gara sicuramente interessante, anche per i grandi atleti in campo, da una parte Culpepper, dall'altra Sutton.

Red October Cantù-Dolomiti Energia Trentino: preview e informazioni

Domenica pomeriggio al PalaDesio la Red October Cantù cerca la seconda vittoria in campionato, anche per riappacificarsi coi propri tifosi, coi quali il rapporto è burrascoso da tempo per le note vicende legate alla società della famiglia Gerasimenko. Non sarà facile contro una formazione tosta come la Dolomiti Energia Trentino, pur se reduce da una sconfitta contro lo Zenit in Eurocup nella lunga trasferta a San Pietroburgo, in Russia.

Data, orario e luogo: domenica 22 ottobre 18:15, PalaDesio

Dolomiti Energia Trento-Virtus Segafredo Bologna 78-74LaPresse

Red October Cantù-Dolomiti Energia Trentino: statistiche pre partita