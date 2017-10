Red October Cantù-Vanoli Cremona in diretta tv e Live-Streaming

Red October Cantù-Vanoli Cremona: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Dopo un primo tempo giocato alla pari, Cantù è crollata nella ripresa nella trasferta di Sassari, persa 94-80: Jaime Smith si è messo in luce con 22 punti e 4 triple, seguito dai 15 con 12 rimbalzi di Christian Burns, reduce dall'esperienza con la nazionale azzurra a Eurobasket. Cremona ha aperto la stagione con una sconfitta in casa contro l'Olimpia Milano per 60-76, senza demeritare a dispetto del -16 conclusivo. Il miglior realizzatore è stato Henry Sims, con 18 punti, mentre hanno un po' deluso Darius Johnson-Odom, appena arrivato dopo aver chiuso la scorsa stagione proprio in maglia Vanoli, e Travis Diener, al ritorno dopo 3 anni di inattività: 0 punti in 20 minuti per l'ex-playmaker di Sassari.

Red October Cantù-Vanoli Cremona: preview e informazioni

Cantù e Cremona vanno a caccia della prima vittoria in campionato dopo i passi falsi del weekend d'esordio: la Vanoli è caduta a testa alta in casa contro l'Olimpia Milano, mentre la Red October è crollata nel finale in trasferta contro Sassari. Sarà l'occasione per vedere il duo dei fratelli Diener, Drake e Travis, ancora assieme sotto la guida eclettica di Meo Sacchetti, dopo la conquista della storica Coppa Italia nel 2014.

Data, orario e luogo: sabato 7 ottobre 20:45, Pala Ruffini