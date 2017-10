Segafredo Virtus Bologna-Betaland Capo d'Orlando in diretta tv e Live-Streaming

Segafredo Virtus Bologna-Betaland Capo d'Orlando: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Segafredo Virtus Bologna-Betaland Capo d'Orlando sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV - Regala Eurosport Player

La Virtus Segafredo Bologna ha perso al debutto 78-74 al PalaTrento contro la Dolomiti Energia, una sconfitta bruciante perché le VuNere avevano dominato per due quarti e mezzo arrivando a toccare il +18 (62-44), prima di farsi rimontare e cedere nel finale punto a punto. A Bologna non bastati i 21 punti di Pietro Aradori e i 15 con 6 rimbalzi e altrettanete palle perse di Alessandro Gentile. Esordio con sconfitta anche per la Betaland Capo d’Orlando che, dopo aver conquistato l’accesso alla FIBA Champions League, ha perso nettamente in casa 73-57 contro la The Flexx Pistoia nel posticipo di giovedì sera al PalaFantozzi. Per i siciliani l’unico a salvarsi è stato Justin Edwards, autore di 17 punti.

Segafredo Virtus Bologna-Betaland Capo d'Orlando: preview e informazioni

Cercano la prima vittoria in campionato Virtus Bologna e Capo d’Orlando, sconfitte nella prima giornata contro Trento e Pistoia rispettivamente. La Segafredo debutta in casa al PalaDozza, lo storico impianto di Piazza Azzarita, e avrà dalla sua un pubblico caldissimo che ritrova la serie A dopo un anno di purgatorio in A2. La Betaland punta ad un immediato riscatto dopo il brutto stop con la The Flexx.

Data, orario e luogo: domenica 8 ottobre 18:15, PalaDozza