Serata di colpi esterni: Brescia sogna, Venezia e Bologna ok, cade Torino ad Avellino

Prima vittoria della storia per Brescia sul campo di Trento. La Leonessa si impone con una prestazione solida, nella quale è riuscita a tenere sempre la testa avanti. I migliori, per gli ospiti, sono stati Hunt (17 punti e 8 rimbalzi) e Michele Vitali, che oltre ai 16 punti (6/8 dal campo) inchioda una schiacciata in penetrazione che finirà sicuramente in Top5. La Dolomiti non molla mai, rientra nel match anche dopo il -11 di fine terzo quarto ma il solo Forray (16+9 rimbalzi) non basta per ribaltare una gara che la Leonessa merita di vincere, infilando la terza W consecutiva.

Dopo una partita condotta per 39 minuti, Brindisi sperpera tutto il proprio vantaggio e si fa sorprendere nel finale dai campioni d’Italia di Venezia 74-77. La stanchezza dei tre overtime giocati in settimana contro il Banvit in Champions League pesa sulla squadra di De Raffaele, che insegue tutto il match ma dà la zampata decisiva nei minuti finali grazie a Michael Bramos che, fin lì silente (2 punti), ne realizza 5 in fila – con la tripla del +3 che chiude la partita – e regala ai suoi la vittoria numero tre in campionato. Per la Reyer bene Peric e Johnson, che realizzano 14 punti a testa con l’americano fondamentale nella rimonta di inizio secondo tempo grazie a tre triple in fila. Positivi, tra i padroni di casa, Tepic (14), Suffs (13), Barber (15) e Lalanne (13), straripante a rimbalzo (18).

Secondo successo consecutivo per la Virtus Segafredo Bologna che passa all'Adriatic Arena: superata 81-75 una coriacea VL Pesaro che lotta fino alla fine nonostante l'infortunio del suo leader Dallas Moore, uscito nel primo quarto e mai più rientrato. Le V nere tengono sempre la testa avanti, spinte da un dominante Alessandro Gentile (27 punti con 7 rimbalzi e 4 recuperi) e da un chirurgico Lafayette, toccando il +12 (54-42) in avvio di ripresa. Pesaro non ci sta, Ceron (14 punti), Mika (14) e Omogbo (12 con 13 rimbalzi e 3 stoppate) riportano la VL fino a -1, e poi nel finale c'è equilibrio. Sono ancora Gentile e Lafayette (12) a mettere i canestri decisivi nell'ultimo minuto e a spegnere definitivamente le speranze della compagine di Leka.

Prima sconfitta stagionale per la Fiat Torino che cade al PaladelMauro, battuta 72-63 dalla Sidigas Avellino. Gara equilibrata e ricca di fiammate, con i ragazzi di Sacripanti praticamente sempre avanti, tranne qualche lampo dell'Auxilium per rifarsi sotto. Nel terzo periodo Fitipaldo si accende e lancia la Sidigas a +9 (46-37) ma Patterson e Garrett riportano sotto Torino. La musica non cambia nell'ultimo periodo, Poeta e Patterson firmano il -2 di Torino (65-63) e Avellino replica, questa volta in maniera definitiva, con Leunen che realizza la bomba del +5 e poi è Scrubb a mettere il canestro del +7, che manda i titoli di coda alla gara. L'MVP è Fitipaldo con 18 punti, alla Fiat non bastano i 15 di Lamar Patterson, unico in doppia cifra per i suoi.