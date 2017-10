The Flexx Pistoia-Happy Casa Brindisi in diretta tv e Live-Streaming

The Flexx Pistoia-Happy Casa Brindisi: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

The Flexx Pistoia-Happy Casa Brindisi sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV - Regala Eurosport Player

Video - La Top 10 della 1a giornata: Gentile, Polonara, Aradori, spettacolo italiano! 01:30

Video: gli highlights delle ultime partite di Pistoia e Brindisi

Buona la prima per la The Flexx Pistoia che vince 73-57 al PalaFantozzi contro la Betaland Capo d’Orlando, forse stanca dopo le fatiche nel preliminare di FIBA Champions League, vinto sull’Avtodor Saratov. I toscani di Vincenzo Esposito hanno vinto in maniera convincente, con Tyrus McGee autentico mattatore: sono 18 i punti finali dell’ex Venezia, unico in doppia cifra per la The Flexx. Esordio stagionale amaro per la Happy Casa Brindisi che ha perso in casa 72-67 contro la Fiat Torino nel match di domenica scorsa all’ora di pranzo. Ai pugliesi non è bastata la bella prova di Marco Giuri, 16 punti con 7 assist, e i 19 di Anthony Cat” Barber.

Video - Highlights: Betaland Capo d'Orlando-The Flexx Pistoia 57-73 05:42

Video - Highlights: Happy Casa Brindisi-Fiat Torino 67-72 03:59

The Flexx Pistoia-Happy Casa Brindisi: preview e informazioni

Apertura ufficiale della stagione per il PalaCarrara di Pistoia con la The Flexx che riceve la Happy Casa Brindisi, due squadre che hanno avuto risultati diversi nella prima giornata. I toscani hanno vinto nel posticipo di giovedì sera al PalaFantozzi contro Capo d’Orlando mentre i pugliesi hanno ceduto in casa contro la Fiat Torino. Sfida a distanza tra i due allenatori, Esposito e Dell’Agnello, compagni nella Caserta campione d’Italia del 1991.

Data, orario e luogo: lunedì 9 ottobre 20:45, PalaCarrara