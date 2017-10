The Flexx Pistoia-Sidigas Avellino in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della quarta giornata

The Flexx Pistoia-Sidigas Avellino è la sfida di domenica a mezzogiorno della quarta giornata di campionato. I biancorossi di Enzo Esposito hanno perso al PalaRadi di Cremona dopo due successi nonostante 23 punti e 10 rimnbalzi di Jaylen Bond, un'autentica macchina da doppie doppie, e puntano al riscatto fra le mura amiche. La squadra di Sacripanti va a caccia del primo successo lontano dal Paladelmauro visto che ha vinto le due sfide interne ma ha perso l'unica esterna, a Brescia: la Sidigas è una formazione solida che sta ancora cercando i migliori equilibri ma ha anche importanti certezze come Bruno Fitipaldo, 18 punti nell'ultima sfida.

The Flexx Pistoia-Sidigas Avellino: preview e informazioni

Il PalaCarrara è teatro del match tra Pistoia e Avellino domenica a mezzogiorno. La The Flexx vuole dimenticare presto lo scivolone di Cremona e riscattare col sostegno del proprio pubblico mentre la Sidigas viene dalla sconfitta per 89-81 in Francia contro Nanterre in Champions League. La squadra di Sacripanti dovrà aver recuperato una buona dose di energie per far fronte all'atletismo della The Flexx.

Data, orario e luogo: domenica 22 ottobre 12:00, PalaCarrara

The Flexx Pistoia-Sidigas Avellino: statistiche pre partita