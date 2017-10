Fiat Torino-VL Pallacanestro Pesaro in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della quarta giornata

Vanno a caccia dell'immediato riscatto Fiat Torino e VL Pesaro, avversarie nel match di domenica alle ore 17 al PalaRuffini. Due squadra che hanno mostrato un buon gioco e con giocatori molto interessanti, da una parte Lamar Patterson e Trevor Mbakwe, dall'altra Manny Omogbo e Dallas Moore, quest'ultimo non al meglio fisicamente dopo la butta rimediata nel primo quarto della gara persa in casa con la Virtus Bologna. L'Auxilium vuole mettersi alle spalle lo scivolone di Avellino e punta ovviamente sull'esperienza di Vujacic e Poeta mentre la VL di coach Spiro Leka confida in Marco Ceron e nella crescita dell'ultimo arrivato Mario Little, 13 punti nell'esordio con Bologna.

Fiat Torino-VL Pallacanestro Pesaro: preview e informazioni

Domenica alle 17 al PalaRuffini di fronte Fiat Torino e VL Pesaro. I biancorossi di Spiro Leka hanno solo 2 punti in classifica ma hanno vinto a Reggio Emilia e hanno perso soltanto in volata con Brescia e Bologna, e potrebbero fare un altro scalpo illustre lontano dall'Adriatic Arena. L'Auxilium potrebbe pagare lo sforzo del successo per 92-86 in Eurocup contro Andorra ma ha un roster sufficientemente lungo per gestire il doppio impegno e coach Luca Banchi sa come fare.

Data, orario e luogo: domenica 22 ottobre 17:00, PalaRuffini

Fiat Torino-VL Pallacanestro Pesaro: statistiche pre partita