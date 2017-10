Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino in diretta tv e Live-Streaming

• Guarda Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino in LIVE-STREAMING su Eurosport Player

La sfida del Talierco tra Reyer Venezia e Aquila Trento è la riedizione dell’ultima finale Scudetto vinta 4-2 dai lagunari. I campioni d’Italia hanno aperto la stagione vincendo nettamente 80-62 a Masnago contro la Openjobmetis Varese con 22 punti dell’ex di turno Dominique Johnson e 17 del lituano Gediminas Orelik: in generale la squadra di coach De Raffaele ha tirato benissimo dall’arco chiudendo con un eloquente 16 su 30. Successo all’esordio anche per la Dolomiti Energia che però ha dovuto rimontare da -18 (62-44) per piegare 78-74 la Virtus Segafredo Bologna. Determinanti per i trentini di Maurizio Buscaglia i 19 punti ciascuno di Shields e Behanan, spalleggiati dalla solita energia di Dominique Sutton, 11 punti.

Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino: preview e informazioni

Venezia e Trento vanno a caccia del secondo successo in questo campionato dopo le vittorie all’esordio a Varese e in casa con Virtus Segafredo Bologna rispettivamente. La Reyer avrà grandi motivazioni perché vorrà fare bella figura alla prima uscita ufficiale davanti al proprio pubblico con lo Scudetto cucito sulla maglia. Per l’Aquila un primo esame per testare le proprie ambizioni stagionali.

Data, orario e luogo: domenica 8 ottobre 12:00, Taliercio