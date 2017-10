Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della quarta giornata

La quarta giornata di serie A si apre sabato sera al Taliercio con la sfida tra l'Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona. Gli orogranata, campioni d'Italia in carica, sono a punteggio pieno con 6 punti insieme a Milano e alla sorprendente Brescia, e vengono da una rocambolesca vittoria sul campo di Brindisi con 14 punti di Peric e di Dominique Johnson, finora uno dei grandi trascinatori dei lagunari. La Vanoli si è sbloccata nell'ultimo turno dove ha battuto 92-77 la The Flexx Pistoia e si è messa alle spalle le sconfitte con Cantù e Milano: la squadra di Meo Sacchetti, che fra l'altro ha diramato le prime convocazioni da ct dell'Italia per la finestra di qualificazioni mondiali di novembre, si gode un Darius Johnson-Odom in forma stellare, autore di 34 punti contro Pistoia, e ha anche ritrovato Travis Diener, che ha segnato finalmente dal campo dopo quasi 3 anni.

Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona: preview e informazioni

Sabato sera al Taliercio si sfidano Venezia e Cremona. Sulla carta sembra una sfida a senso unico a favore dell'Umana Reyer, a punteggio pieno in campionato, ma i lagunari hanno perso in Champions League in casa dopo un overtime contro l'AEK Atene e la Vanoli potrebbe anche approfittare di un po' di stanchezza degli avversari per fare lo sgambetto.

Data, orario e luogo: sabato 21 ottobre 20:45, Taliercio

