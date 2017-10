Vanoli Cremona-The Flexx Pistoia in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della terza giornata

La gara del PalaRadi tra Vanoli Cremona e The Flexx Pistoia chiude il programma della domenica della terza giornata: palla a due in programma alle 20.45. I lombardi di Meo Sacchetti sono ancora al palo con zero punti, sconfitti in casa all'esordio dall'Olimpia Milano e poi travolti a Desio dalla Red October Cantù in un possibile scontro salvezza. Non sarà semplice per la Vanoli dei cugini Diener (Travis deve ancora segnare dal campo in questo campionato) arginare Pistoia, formazione a punteggio pieno e con grande fiducia dopo le vittorie di Capo d'Orlando e in casa contro Brindisi. La The Flexx di Coach Esposito va per il tris sfruttando la grande vena di Ron Moore e Jaylen Bond, 13 punti a testa nell'ultima gara.

Vanoli Cremona-The Flexx Pistoia: preview e informazioni

La Vanoli Cremona spera che la terza gara di campionato, la seconda in casa, sia quella buona per festeggiare il primo successo stagionale; la The Flexx Pistoia è invece a punteggio pieno e va a caccia della terza affermazione. I toscani sono la miglior squadra a rimbalzo del campionato e promettono di restarci se i vari Bond, Kennedy e Magro continueranno a fare incetta di palloni sotto entrambi i ferri.

Data, orario e luogo: domenica 15 ottobre 20:45, PalaRadi

