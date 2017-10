Openjobmetis Varese-Red October Cantù in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della terza giornata

Il derby tra la Openjobmetis Varese e la Red October Cantù è il Monday Night della terza giornata di serie A e va in scena al Pala2A di Masnago alle 20.45. E' un match storico, il confronto numero 140 tra i biancorossi e i biancoblu, due società dal passato glorioso e dal presente più incerto e meno nobile. Varese è ancora a zero punti in classifica ma ha giocato contro due corazzate, con la Reyer Venezia campione d'Italia in carica e poi al Forum di Assago contro Milano, restando in partita fino alla fine. Cantù invece ha perso all'esordio contro Sassari ma poi si è rifatta nella prima casalinga a Desio dove ha travolto la Vanoli Cremona: in quella circostanza c'è stato anche il debutto nelle vesti di capo allenatore di Marco Sodini, promosso dopo aver fatto da vice a Bolshakov. Contro la Vanoli eccellente prova di squadra - 5 uomini in doppia cifra, 27 assist complessivi e 10 su 25 da tre - e del capitano Chappell, autore di 24 punti.

Openjobmetis Varese-Red October Cantù: preview e informazioni

La Openjobmetis Varese cerca la prima vittoria in campionato, la Red October Cantù il primo successo esterno dopo la netta affermazione contro la Vanoli Cremona. Questi i temi del Monday Night delle 20.45 al Pala2A, sfida che chiude il programma della terza giornata. Si tratta del derby numero 140 tra due club storici della pallacanestro italiana.

