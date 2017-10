Venezia sul velluto, il Taliercio si conferma tabù per Cremona

La Reyer Venezia, alla partita numero 1469 tra serie A1 e A2 vince agevolmente contro una volitiva Vanoli Cremona. La compagine di Meo Sacchetti, nonostante un Johnson-Odom da 27 punti (4/6 da 3) non riesce ancora una volta ad imporsi al Taliercio, mai sbancato nella storia della compagine lombarda.

Le prime fasi di gioco vedono una Reyer sicuramente propositiva, capace di portarsi con la tripla di Johnson sul 7-2 dopo poche battute. La Vanoli però non si lascia soggiogare dal brillante avvio dei veneti e, grazie ad un avvio sprint di Darius Johnson-Odom e alle buone percentuali dal tiro oltre l’arco, costringe un nervoso coach De Raffaele a chiamare timeout sul 12-20. Il minuto di sospensione porta in dote ai veneziani un’efficacissima difesa a zona e Johnson e soci, grazie anche ad un Orelik on fire, si riportano in vantaggio con la tripla di Watt (26-25) e, dopo l’alley oop targato Haynes-Watt si giunge al primo mini intervallo sul punteggio di 30-25.

La seconda frazione si apre con Venezia che prova a scappare ma Cremona è ben determinata e, a poco più di sei minuti dalla pausa lunga, si riporta nuovamente in vantaggio grazie al solito Johnson-Odom (34-35). I padroni di casa però, grazie ad un importante impatto offensivo di Peric, ai rimbalzi di Biligha e al calo delle percentuali di Cremona, premono il piede sull’acceleratore, giungendo all’intervallo sul 53-46.

Alla ripresa delle ostilità Venezia ha una marcia in più e, dopo aver toccato la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Bramos (56-46), arrotonda grazie ad un solidissimo Watt e ad un sontuoso Orelik (20 e 16 punti a fine periodo), giungendo all’ultimo mini break sul 76-59. Gli ospiti, con Ruzzier preservato in panchina per 3 falli e Johnson-Odom a riposo, non riescono a costruire trame offensive degne di nota e subiscono la brillante vena realizzativa dei padroni di casa.

L’ultimo periodo, nonostante alcune flebili fiammata cremonesi, è per la Reyer mera amministrazione. Al quarantesimo il tabellone recita 92-81 per Venezia, con una prestazione monstre di Watt (20 punti in 13 minuti, 6/7 da 2, 1/1 da 3 e 5/5 ai liberi) e del solito Orelik (21 punti e 5/7 da 3).

Leggi tutti gli articoli su DailyBasket.it