Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della quarta giornata

Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV - Regala Eurosport Player

Video - La Top 10 della 3a giornata: Vitali, Culpepper, Ndiaye... Showtime in alta quota 01:56

Video: gli highlights delle ultime partite di Bologna e Sassari

Il big match della quarta giornata di serie A è sicuramente la sfida di domenica sera al PalaDozza tra Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari: alle 20.45 la palla a due al "Madison" di piazza Azzarita. Di fronte due formazioni appaiate in classifica con 4 punti e che fanno dell'atletismo e della fisicità uno dei loro punti di forza. Soprattutto tra le formazioni in cui hanno maggior spazio gli italiani: nella Virtus infatti Alessandro Gentile e Pietro Aradori sono i migliori marcatori (19.7 per Ale) e gli elementi col minutaggio più alto, mentre nella Dinamo Achille Polonara il top scorer con 14.3 punti e Marco Spissu, fra l'altro ex di turno, il quinto per minutaggio.

Video - Highlights: Vuelle Pesaro-Segafredo Virtus Bologna 75-81 05:30

Video - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Grissin Bon Reggio Emilia 77-67 06:26

Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari: preview e informazioni

Il posticipo della domenica sera del quarto è uno scontro di sicuro prestigio fra Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari. Le squadre sono appaiate a 4 punti: le V Nere vengono da due successi contro Capo d'Orlando e a Pesaro dopo lo sto all'esordio sul campo di Trento mentre la Dinamo ha vinto le due gare interne con Cantù e Reggio Emilia ma ha perso la trasferta di Torino. In settimana il Banco di Sardegna ha perso in casa contro i tedeschi dell'Oldenburg ed è ferma a zero punti nel girone di FIBA Champions League.

Data, orario e luogo: domenica 22 ottobre 20:45, PalaDozza

Achille Polonara, Dinamo Sassari, LaPresseLaPresse

Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari: statistiche pre partita