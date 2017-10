VL Pallacanestro Pesaro-Virtus Segafredo Bologna in diretta tv e Live-Streaming

Il programma della terza giornata

VL Pallacanestro Pesaro-Virtus Segafredo Bologna: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

VL Pallacanestro Pesaro-Virtus Segafredo Bologna sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV - Regala Eurosport Player

Video - La Top 10 della 2^ giornata: Qualls, Omogbo, Pelle, atletismo senza limiti 01:56

Video: gli highlights delle ultime partite di Pesaro e Bologna

Sono due squadre in salute VL Pesaro e Virtus Segafredo Bologna, di fronte sabato sera alle 20.45 alla Adriatic Arena. Le due formazioni hanno avuto percorsi simili finora: sia Pesaro, sia Bologna hanno perso la gara d'esordio in volata dopo aver sempre condotto nel punteggio, con Brescia e Trento rispettivamente, ma entrambe hanno saputo riscattarsi nella seconda giornata. La Virtus ha travolto 88-52 Capo d'Orlando al PalaDozza con 17 punti, 11 rimbalzi e 6 recuperi di un dominante Alessandro Gentile mentre la VL ha vinto in volata su un campo molto ostico come quello di Reggio Emilia, 102-95, con una grandissima prova di Dallas Moore, 29 punti, e di Manuel Omogbo, 20 con 10 rimbalzi.

Video - Highlights: Grissin Bon Reggio Emilia-Vuelle Pesaro 95-102 06:54

Video - Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Betaland Capo d'Orlando 88-52 07:08

VL Pallacanestro Pesaro-Virtus Segafredo Bologna: preview e informazioni

Pesaro per la prima vittoria casalinga, la Virtus Bologna per la prima lontano da casa: sarà una sfida intensa quella di sabato sera all'Adriatic Arena alle 20.45. La VL di coach Leka vuole regalare la prima gioia al proprio pubblico dopo il ko in volata al debutto contro Brescia mentre la Segafredo non vorrà ripetere l'esperienza di Trento, quando perse dopo aver accumulato un vantaggio di 18 punti.

Data, orario e luogo: sabato 14 ottobre 20:45, Adriatic Arena

Alessandro Gentile Virtus Segafredo BolognaLaPresse.it

VL Pallacanestro Pesaro-Virtus Segafredo Bologna: statistiche pre partita