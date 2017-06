Basket, Serie A2: Meo Sacchetti nuovo allenatore di Cremona

Milano, 15 giu. (LaPresse) - La Vanoli Basket Cremona comunica "di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2020 con coach Romeo Sacchetti". “Ero rimasto impressionato dall’intervista di Aldo Vanoli dopo la retrocessione: l’appeal della Vanoli e di Cremona, di cui tutti parlano solo bene, è stato molto importante nella mia scelta e il presidente mi è sembrato subito una persona per bene e concreta. La Serie A2 non è un problema, la molla di tutto è la prospettiva di lavorare in un ambiente sano e con una programmazione a lungo termine”, queste le prime parole dell'ex tecnico protagonista dello storico scudetto della Dinamo Sassari nel 2015. Sacchetti sarà presentato alla stampa martedì 20 giugno alle ore 12.30.