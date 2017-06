Umeh trascina la Virtus alla vittoria in gara 1: Trieste battuta 85-62 con autorità

Nella prima gara della finale di Serie A2, la Virtus Bologna si impone in casa (si è giocato al Pala Dozza per indisponibilità della Unipol Arena) 85-62, trascinata dai 28 punti di Michael Umeh (7/12 da tre). E’ bastato un tempo alla squadra di Ramagli per mettere al sicuro il risultato dopo un secondo quarto da 25-14. Chiudono in doppia cifra anche Lawson (18) e Ndoja (14). Primo punto della serie alle V nere.