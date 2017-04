Stefano Gentile saluta Reggio Emilia e va alla Virtus Bologna

Il mercato di serie A2 rimarrà aperto ancora per due giorni, fino al 28 aprile, ossia 48 ore prima dei playoff. Sono tante le squadre che si stanno mobilitando per rinforzarsi in vista della postseason, con colpi di una certa importanza. Dopo il trasferimento di Daniele Cinciarini alla Fortitudo Bologna e di Daniele Cavaliero alla Pallacanestro Trieste, è il turno di Stefano Gentile, passato alla Virtus Bologna. È stata la stessa società bolognese a comunicarlo sul proprio sito ufficiale.

Virtus Pallacanestro Bologna ha chiuso oggi la trattativa che porta Stefano Gentile in casa bianconera. Il play ex Reggio Emilia è già arrivato a Bologna, per sottoporsi alle rituali visite mediche, e ha firmato il contratto che lo lega alla sua nuova società. Domenica debutterà con la canotta numero 22 di Virtus Segafredo.”

Nei giorni scorsi, l’ex giocatore della Grissin Bon Reggio Emilia aveva chiesto, tramite il suo agente, di essere liberato per potersi accasare alla Virtus Bologna. La società reggiana, con cui Gentile aveva il contratto in scadenza, aveva inizialmente fissato una cifra elevata, mostrandosi comunque disposta ad accontentare la richiesta del giocatore. Gentile potrà quindi debuttare con le V nere già domenica, in gara 1 del primo turno di playoff di A2 contro Casale Monferrato. Il nativo di Maddaloni è stato infatti chiamato dalla società bolognese per assumere un ruolo da protagonista: l’offerta della Virtus prevede un contratto fino al 2019, contando probabilmente su un’immediata promozione in Serie A.