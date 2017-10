The Flexx illude, Sidigas Avellino espugna Pistoia 71-86

The Flexx Pistoia – Sidigas Avellino 71-86 ( 19-14 / 29-40 / 49-66 )

Non sempre il buon giorno si vede dal mattino: la The Flexx Pistoia ha iniziato bene il difficile confronto con Avellino illudendo il pubblico del Pala Carrara di poter gustare un dolce aperitivo con due punti sul piatto del pranzo domenicale. Invece si è trattato solo una mera illusione svanita quando, dopo il tecnico fischiato a McGee che gli è costato il quarto fallo, la Sidigas ha messo a segno un 14-0 di parziale dal quale Pistoia non si è più ripresa. La percentuale al tiro dei ragazzi di Esposito è calata di pari passo con la fiducia iniziale e dal quel momento in poi la gara ha preso l’autostrada in direzione Irpinia con Jason Rich al volante: Mvp dell’incontro, con 34 di valutazione, l’ex Cremona e Cantù ha messo a segno 28 punti conquistando anche tre rimbalzi. Ariel Filloy, pur non ripetendo al PalaCarrara la prestazione top offerta con la maglia di Venezia lo scorso anno, non ha disdegnato il ruolo di ex-guastafeste ed anche Wells ha saputo essere determinante. Dall’altra parte, detto di McGee quasi subito fuori dai giochi, ottima la prestazione di Kennedy: mattatore, nei primi minuti, sotto canestro ed artefice dell’illusorio vantaggio dei padroni di casa. Ronald Moore ha cercato di scuotere i suoi ma soprattutto sul fronte italiano (eccetto Gaspardo e Mian) non ha trovato le risposte dovute ed il fortino toscano è crollato sotto le cannonate della Sidigas. Pistoia in settimana continuerà a monitorare la situazione medica di McGee e non è escluso uno stop che richieda al presidente Maltinti di dover tornare sul mercato magari per una soluzione "a gettone" in attesa che tutto si risolva, visto che il campionato è appena iniziato. Per coach Sacripanti un giorno in meno di riposo in virtù del calendario che vedrà, sabato sera, scendere al Paladelmauro Cantù nell’anticipo della quinta giornata.

