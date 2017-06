Tutte le voci sugli scambi, in attesa del Draft di giovedì 22 giugno

Nonostante il draft alle porte, che consuma buona parte del tempo a disposizione degli addetti ai lavori, in queste ore si susseguono voci riguardati trade, alcune delle quali andranno in porto, e altre rimarranno nel campo delle mere suggestioni.

Sono scambi quasi sempre legati a doppio filo al draft, come quella che voleva i Clippers intenti a sondare il terreno con i Phoenix Suns, cui sarebbe stata proposto DeAndre Jordan in cambio di Tyson Chandler e la quarta chiamata al draft, cui Phoenix, comprensibilmente, avrebbe risposto con un secco nyet.

Abbiamo visto scambi più sbilanciati, perché, in fondo, i Suns ricaverebbero uno straordinario rim-protector e rimbalzista nel fiore degli anni, ma i ragazzi di coach Earl Watson sono lontanissimi dal poter competere; meglio allora tenersi Chandler, che non è più quello capace di vincere un titolo accanto a Dirk Nowitzki, ma resta un eccellente giocatore, oltre alla prospettiva di aggiungere altro talento giovane (Jayson Tatum?) con una scelta di vertice.

Lo scambio è più intrigante se osservato dal punto di vista di Los Angeles, data da tempo in via di smobilitazione, con le imminenti fughe di Chris Paul e Blake Griffin; Doc Rivers e il suo GM Dave Wohl avrebbero ottenuto un veterano affidabile e un giovane talento da inserire in un roster perennemente “corto” (sono al contempo la squadra più anziana della NBA, e non hanno scelte al prossimo draft), e tutelandosi al contempo, se davvero Griffin e Paul abbandoneranno la città degli angeli.

Allo stesso tempo, pare sia priva di fondamento la voce che dava i New York Knicks intenti a cercare uno scambio per la loro giovane stella, Kristaps Porzingis. Il lettone è stato chiesto da alcune squadre, ma, fino a questo momento, Phil Jackson ha sempre risposto picche, mentre pare che lo Zen Master sia alla ricerca di qualcuno disposto ad accollarsi il contratto di Joakim Noah.

È invece reale, e attende conferme ufficiali (se non vogliamo considerare tale il tweet d’addio di Jeremy Lin!), l’accordo tra Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, che vedrà D’Angelo Russell e Timofey Mozgov (coi suoi tre anni di principesco contratto…) spostarsi sulla costa occidentale, in cambio di Brook Lopez e della scelta numero 27, che si assomma alla 28 già in loro possesso, e alla seconda chiamata assoluta.

Inutile girarci intorno, non è una grande trade per i Nets, ma è il meglio che si poteva fare, stante la situazione (poche scelte, nessuna di lottery, e un roster povero di talento). Mozgov è un bel mattone da gestire (sono oltre 50 milioni da qui al 2020) ma Brooklyn ha una flessibilità salariale tale, da poterselo permettere, mentre D’Angelo Russell, per quanto disfunzionale, è un cestista di talento, e chissà che non trovi nuovi stimoli in un ambiente con meno pressioni rispetto a quello di El Segundo.ù

Con questo scambio Rob Pelinka mette una toppa ad alcuni disastri lasciati dalla precedente gestione, quella di Jim Buss e Kupchak; D’Angelo Russell è stato la seconda scelta del 2015, ma non è la stella attorno alla quale costruire (più per motivi caratteriali che tecnici). Lopez è il terzo centro in altrettanti anni ad alternarsi sotto i canestri dello Staples Center, non è un buon rimbalzista, ma è certamente migliore dei suoi due predecessori (Roy Hibbert e Timo Mozgov, entrambi disastrosi) ed è in scadenza contrattuale, liberando così ulteriore spazio salariale per la prossima estate, quando, in linea teorica, sarà disponibile Paul George.

Già, Paul George. I Pacers sono al centro di innumerevoli trame di mercato, da quella (già raccontata) che li vorrebbe in procinto di scambiare la loro stella con Kevin Love (i Cavs stanno operando con il loro GM, David Griffin, in scadenza di contratto il 30 giugno, e con Koby Altman a fungere da supplente), a mille altre voci che si rincorrono. Appare molto concreta la possibilità di uno scambio tra oggi e domani, in ogni caso, prima del draft, con Washington, le due squadre di Los Angeles, e anche i Rockets tra le piste più accreditate.

I Los Angeles Lakers, che sanno di potersi prendere Paul George tra un anno, ma preferirebbero non rischiare di vederlo scambiato fin da subito in direzione di una contender, offrono un pacchetto comprendente uno tra Julius Randle e Jordan Clarkson, oltre alle loro chiamate di fine primo giro (la 27 e la 28). Non è poco, ma Indiana e il suo GM, Kevin Pritchard, vorrebbero massimizzare la cessione, magari con quella seconda selezione assoluta che L.A. si tiene stretta.

Un altro pezzo da novanta in procinto di muoversi potrebbe essere il riluttante Jimmy Butler, che però ha informato i Cavs di voler restare in Illinois. Per giunta, i Chicago Bulls, che lo stanno offrendo in giro, chiedono in cambio un pacchetto ricco di scelte e giocatori con i quali ricostruire. CJ McCollum, ritrovatosi improvvisamente al centro di voci che lo davano per partente (direzione Detroit, in cambio di Andre Drummond) pare destinato a rimanere in Oregon, alla corte di Neil Olshey, che lo ritiene incedibile, non foss’altro per far dispetto a John Calzano, giornalista dell’Oregonian che per primo ha buttato l’amo, e con il quale i Blazers hanno rapporti piuttosto tesi.

Intanto, gli Atlanta Hawks di Mike Budenholzer hanno scaricato (senza mezzi termini) Dwight Howard, a meno di un anno dal suo “ritorno a casa”. Il centrone di Atlanta è stato spedito in North Carolina (assieme alla 41esima pick), alla corte di Michael Jordan e Steve Clifford, in cambio di Miles Plumlee e Marco Belinelli (oltre alla 31esima scelta), che, con tutto l’affetto possibile, non sono la classica contropartita per la quale si scambia la stella firmata un anno prima.

Charlotte sta cercando un lungo per ancorare la propria difesa, mentre Atlanta guadagna flessibilità e scarica un centro poco funzionale in un basket di spaziature e da sempre piuttosto complicato da gestire lontano dal campo (ce ne si sarebbe potuti accorgere prima, ma in fondo, gli Hawks dovevano riempire la casella lasciata sguarnita da Al Horford), tra bambinate e atteggiamenti da prima donna che mal si attagliano ad un big man discontinuo e di scarsissima utilità offensiva.