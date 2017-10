Venezia beffata al supplementare, Capo d'Orlando cade a Chalon: martedì amaro in Champions League

Martedì amaro per le italiane impegnate nella seconda giornata di Basketball Champions League. Dopo il successo dopo tre overtime contro il Banvit, i campioni d’Italia della Reyer Venezia cadono proprio al supplementare contro l’AEK Atene (101-103). Niente da fare anche per l’Orlandina che rimedia la seconda sconfitta in casa dello Chalon.

Elon Chalon- SikeliArchivi Capo d’Orlando 67-55

Seconda sconfitta in Champions League per Capo d’Orlando. I siciliani cedono in casa dei francesi dello Chalon per 67-55 al termine di una partita che si è decisa nel secondo quarto, quando i padroni di casa hanno costruito l’allungo decisivo. Sotto di 14 punti, la Orlandina ha provato a rientrare con le triple di Alibegovic (top scorer dei suoi con 12 punti), ma Chalon è riuscita a rimanere in vantaggio con i canestri di uno Smith scatenato e autore di 25 punti.

Elan Chalon: Smith 25, Harris 10, Rozenfield 2, Gillet 7, Camara 10, Farr 2, Niasse ne, Gelabale 6, Joseph 3, Pinault 2. All. Choulet

SikeliArchivi Capo d’Orlando: Alibegovic 12, Ihring 2, Atsur 10, Inglis 2, Kulboka 10, Laganà ne, Strautins, Edwards 2, Delas 11, Wojciechowski 7, Ikovlev, Donda ne. All. Di Carlo

Umana Reyer Venezia-AEK 101-103 (ot)

Dopo una partita incredibile e un tempo supplementare, la Reyer Venezia crolla in casa 101-103 contro i greci dell’Aek Atene. Questa volta l’overtime (dopo i 3 vissuti contro il Banvit) non porta bene alla squadra di De Raffaele che subisce più volte la rimonta dei greci, trascinati dall’ex Mike Green da 23 punti. A Venezia non bastano i 25 di un grande Orelik (che ha fallito uno dei due liberi con 9 decimi sul cronometro, che avrebbe regalato il successo ai veneti) e i 20 di Johnson.

Umana Reyer Venezia: Haynes 8, Peric 19, Johnson 20, Ugolini ne, Bramos 10, De Nicolao, Jenkins 4, Orelik 25, Bolpin, Ress ne, Biligha 6, Watt 9. All. De Raffaele

AEK: Elonu 12, D.James 4, M.Green 23, Xanthopoulos, Sakota 15, Tsalmpouris, Atic 4, Larentzakis 14, Barlow 13, Moraitis ne, Mavroeidis 18, Sy. All. Manolopoulos