VIDEO Lima assente in semifinale per la nascita del figlio: reazione di Jasikevicius è da applausi

Una semfinale Scudetto è più importante della nascita di un figlio? Ecco, siccome molti giornalisti avevano dubbi su che riposta dare, ci ha pensato il mitico Sarunas Jasikevicius, ex stella del basket lituano e oggi coach dello Žalgiris Kaunas impegnato appunto nella fasi finali e decisive del campionto lituano. Un suo giocatore, Augusto Lima, non ci sarà perché in permesso per assistere alla nascita di suo figlio, ma per alcuni giornalisti la scelta di concedergli un permesso durante un match così importante è esagerata. (qui sotto la traduzione completa)

Giornalista: "Coach cosa ne pensa dell'assenza di Augusto Lima in vista della semifinale per assistere alla nascita di suo figlio?"

Jasikevicius: "Cosa ne penso?

Giornalista: "Sì, è normale che un giocatore lasci la squadra durante le semifinali?"

Jasikevicius: "Hai figli...? Ecco, quando ne avrai allora capirai meglio. Parliamo della più bella esperienza per un essere umano. Ma pensate che il basket sia la cosa più importante nella vita?"

Giornalista: "No, perà una semifinale è importante..."

Jasikevicius: "Una semifinale? E' importante...?

Giornalista: "La squadra, il team, i tifosi: ha visto quanti seguono la squadra..."

Jasikevicius: "Quando vedrai per la prima volta tuo figlio allora capirai cosa è veramente la cosa più importante nella vita. Quando succederà scrivimi e ne riparleremo. Non c'è nulla al mondo che sia più incredibile e fantastico della nascita di un bambino, credimi: titoli, o qualsiasi altra cosa. Augusto Lima ora è come in Paradiso, e io sono felicissimo per lui".